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Veyis Ateş o görüşme için özür diledi!

Gazeteci Veyis Ateş, Sezgin Baran Korkmaz ile telefonla görüştükten sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşme için kamuoyundan özür diledi. Ateş, Korkmaz için böyle bir görüşme yapmasının hata olduğunu ifade etti.

Gazeteci Veyis Ateş, Sezgin Baran Korkmaz ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili iddialara Halk TV'de cevap verdi.

İsmail Saymaz'ın sorularını cevaplayan Ateş, Korkmaz'dan 10 milyon avro gibi bir para talep etmediğini veya herhangi bir para almadığını söyledi. Korkmaz'ın kendisini aradığını ve zor durumda olduğunu söyleyerek kendisinden yardım istediğini ifade eden Ateş, arada ortak dostlar olduğu için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya açtığını ve bakanın da Korkmaz'ın göründüğü gibi bir isim olmadığını ve Türkiye'ye dönerek yargı önünde hesap vermesi gerektiğini söylediğini aktardı. Ateş, böyle bir konuşmanın hata olduğunu söyleyerek kamuoyundan özür diledi.

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