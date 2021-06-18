İlkokul öğrencisinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u zorlayan soru

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir ilkokul ziyareti sırasında zorlayıcı bir soru soruldu. ilkokul öğrencisi, Fransız Cumhurbaşkanı'na, "Yediğiniz tokat nasıldı?" sorusunu yöneltti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Somme bölgesindeki bir ilkokulu ziyaret etti. Macron'un ziyareti esnasında çocuklardan biri, Fransa Cumhurbaşkanı'na ilginç bir soru sorarak, "Yediğin tokat nasıldı?" dedi.

Çocuğun sorusu karşısında önce afallayan Macron, gülümseyerek, "Hoş değildi" cevabını verdi. Emmanuel Macron, "İyi bir şey değildi. Okul bahçesinde de olsa birine vurmak hiçbir zaman iyi değil. Yaptığı şey bir hataydı" ifadelerini kullanarak çocuklara nasihatte bulundu.

Macron, çocukları selamladıktan sonra dokuz öğrenci velisiyle görüşerek ailelerin yeni tip kotonavirüs (Kovid-19) kriziyle ilgili deneyimlerini ve gelecek döneme ilişkin beklenti ve endişelerini dinledi.