BIST 1.391
DOLAR 8,74
EURO 10,37
ALTIN 495,67
YEREL

İstanbul'da yumruk ve tekmelerle kabusu yaşattılar! Kafasına soğanla saldırdı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da 2 kişi arasında çıkan tartışma, tekme ve yumruklu saldırıya dönüştü. 3 kişinin, bir kişiyi tekme-tokat dövmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Bağlarçeşmesi'nde, yabancı uyruklu 2 kişi, bir marketin önünde tartışmaya başladı. Sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin de katılmasıyla kavga büyüdü. 3 kişi, bir kişiyi aralarına alıp, yumruk ve tekmelerle dövdü. Saldırganlardan biri, eline aldığı soğanı dövülen adamın başına vurdu. Vatandaşların müdahalesiyle son bulan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kazara Aşk 1. bölüm fragmanı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Maraşlı 23. bölüm fragmanı
İçişleri Bakanı Soylu'dan uyuşturucu açıklaması
HDP binasına girerek bir kadını öldüren saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı
'Seni ellemek istiyorum' diyen kadının sözleri şok etti! Kıyafeti uygunsuz buldu: Erkek olsam dağa kaldırırdım
Armağan Çağlayan'ın ayıbını affetmedi video paylaşıp fenomen gelin Solmaz Çiros isyan etti
İstanbul Boğazı'nda bir gemi balıkçı teknesine çarptı
Ata binip kılıç kuşandı! 'Mehdiyim' deyip sokakları birbirine kattı
Sergio Ramos 16 yılın ardından Real Madrid'e gözyaşlarıyla veda etti
Yorumlar