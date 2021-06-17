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DÜNYA

Ata binip kılıç kuşandı! 'Mehdiyim' deyip sokakları birbirine kattı

İRAN'da yeşil kıyafet giyen bir kişi, mehdi olduğunu öne sürerek at üstüne çıkarak caddeye girdi. Sözde mehdi, elindeki kılıçla İran sokaklarını birbirine katarken, polisin uzun uğraşları sonucu yakalandı.

Görüntüler İran'ın İsfahan kentinde kaydedildi. Yeşil kıyafetli bir kişi, kentin işlek caddelerinden birine at üzerinde girdi. Elinde kılıçla mehdi olduğunu iddia etti. İran'ın dini lideri Hameney için "ölüm" sloganı attı. Olayın şahitlerinin ihbarı üzerine gelen polisler "sözde mehdi"ye müdahalede bulundu. Atından inen kişiye önce biber gazı sıkıldı, ardından copla müdahale edildi. Ancak fayda etmedi. Mehdi olduğunu iddia eden kişi, bir polisin motosikletle arkadan vurmasıyla yakalandı.

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