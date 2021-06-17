Apar topar hastaneye kaldırıldı! Umut Akyürek'ten kötü haber

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınacağını belirten sanatçı, “Değerli dostlarım dün geceden beri ilginiz, güzel mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Maalesef tuvalette ayağım kaydı. Omzumun üzerine çok şiddetli düştüm ve şu an iki yerde kırık tespit edildi. Hakikaten çok zor, çok sancılı bir süreç yaşadım dün geceden beri. Benden dualarınızı esirgemeyin. Halime şükür ediyorum” dedi.







Umut Akyürek kimdir?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da doğdu. Leblebi Tozu ve Yaşamak Güzel Şey filmlerinde rol olan Fulden Akyürek ile kardeştir. ilköğretim ve ortaokul eğitimini Sakarya'da tamamladı. Akyürek, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur.



1989'da Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği'ne başlamışıyla kariyeri için önemli bir adım attı. 1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi. Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında evlendi. Çiftin 2005 yılında kızları Melek ismini verdikleri bir kızları oldu.