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Aydın'da havaya fırlayıp yola düştü! Kazada feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

AYDIN'da yolun karşısına geçen bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybederken, kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi’nde Söke’den Didim yönüne giden Burak K. yönetimindeki 35 ZDR 89 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aydın Gövenez'e (43) çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp karayoluna düşen Aydın Gövenez ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Gövenez hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kameralara yansıyan kazada, otomobilin çarpma anı ve Aydın Gövenez’in metrelerce havaya fırladığı o anlar yer aldı. Söke’ye bağlı Akçakonak Mahallesi sakinlerinden olan Aydın Gövenez’in bir fabrikada kepçe operatörü olarak çalıştığı öğrenildi.

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