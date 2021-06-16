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POLİTİKA

Azerbaycan Milli Meclisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisinde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mecliste karşılandığı anki coşku ise kameralara böyle yansıdı.

Kardeş ülke Azerbaycan'a tarihi bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programı kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclise girişi büyük bir coşkuyla karşılanırken Azerbaycanlı vekiller ayağa kalkarak Erdoğan'ı alkış yağmuruna tuttu.

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