Hadi Özışık, Sedat Peker ve Sezgin Baran Korkmaz'ın suçladığı Veyis Ateş'e çağrı

İNTERNETHABER Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, ''Perde Arkası'' programında Sedat Peker ve Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş'e yönelik iddialarını ele aldı.

Sedat Peker’in Habertürk sunucusu Veyis Ateş’le ilgili iddialarının ardından açıklamalar ve suçlamalar peş peşe geldi. Hakkında yakamlama kararı olan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, elinde Veyis Ateş’le ilgili ses kaydının olduğunu, 10 milyon Euroluk bir 'rüşvet' için kendisini tehdit ettiğini söyledi. O ses kaydını Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman'a da dinletti.

Veyis Ateş ısrarla suskun kalıyor

Fatih Altaylı bu konuyu köşesine taşıyınca bütün gözler Korkmaz'ın 'abla' dediği Seviley Yılman ile Veyis Ateş’e çevrildi. Yılman o ses kaydının içeriğini yazdı. Habertürk yönetimine de içeriğiyle ilgili bilgi verdiğini duyurdu. Tüm bunların ardından Veyis Ateş yine suskun kalmayı tercih etti. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, ''Perde Arkası'' programında, gündemle ilgili bir yorum yaptı ve Veyis Ateş’e "çık konuş kardeşim" çağrısı yaptı.

Konuşmayacaksa tek seçeneği var...

Özışık, Veyis Ateş'in sessiz kaldığına dikkat çekerek Habertürk yönetimin isteğine rağmen konuşmadığını hatırlattı. Özışık, Ateş'i defalarca aradığını da vurguladı. "Eğer konuşacak bir şeyim yok diyorsa da" geriye tek bir seçenek kaldığını kaydeden Özışık, Veyis Ateş'in meslektaşlarından özür dileyerek mesleği bırakması gerektiğini söyledi.

Hiç vakit kaybedilmeden suç duyurusu yapın

Özışık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi ve kardeşi Süleyman Özışık için hiç vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, bu konu ile ilgili de suç duyurusunda bulunulmasını gerektiğini öne sürdü.