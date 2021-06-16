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MEDYA

Baş Belası 1. bölüm fragmanı

Baş Belası dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Baş Belası'nın bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler olacak? Baş Belası 20 Haziran 2021 Pazar akşamı ATV'de...

Dizi, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek.

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