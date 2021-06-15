Masada görür görmez tepki verdi! Cristiano Ronaldo'nun mesajı olay oldu

PORTEKİZ'in tecrübeli yıldızı Cristiano Ronaldo, Macaristan ile oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında önünde duran kola şişelerini kenara iterek 'su için' mesajı verdi.

EURO 2020’de F Grubu’nda oynanacak Portekiz-Macaristan maçı öncesi basın toplantısında kameraların karşısına geçen Cristiano Ronaldo çok konuşulacak bir hareket imza attı. Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Portekiz’de kritik maç öncesi basın toplantısına gelen Ronaldo önünde duran kola şişelerini kenara iterek su şişesini havaya kaldırdı ve ‘su için’ mesajı verdi.



Sporcu sağlığı ve beslenme konusunda yıllardır uzman antrenörlerle çalışan ve formunu koruyan 36 yaşındaki Ronaldo’nun şekerli ve asitli içecek ile ilgili verdiği mesaj sosyal medyaya da damga vurdu. Turnuvanın resmi sponsorlardan biri olan markanın Ronaldo tarafından kenara itilmesi EURO 2020’de yeni bir krize neden olup olmayacağı tartışma konusu oldu.