Topkapı ve Bayrampaşa'da altgeçitleri su bastı; araçlar suya gömüldü iki kişi yüzerek kurtuldu

İSTANBUL'da etkili olan yağmurla birlikte Bayrampaşa ve Topkapı'da altgeçitleri su bastı. Araçlar suya gömüldü. Araç içinde mahsur kalan iki kişi yüzerek kurtuldu.

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı. Bayrampaşa'da bulunan altgeçidi su bastı. Buradan geçmek isteyen otomobil suya gömüldü. Aynı manzaralar Topkapı'da da oluştu.

Yağışın etkisiyle Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin önündeki alt geçidi su bastı. O sırada alt geçitte seyir halindeki bir otomobil, mahsur kaldı. Araçta bulunan yaşlı kadın ve bir kişi, yüzerek kendilerine ulaşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine su basan noktalara ekipler sevk edildi. Ekipler, su tahliyesi için çalışmalara başladı.

Yeni uyarı geldi

Meteoroloji'nin yeni uyarısında "16.06.2021 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydan getirebileceği; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji bugün için yaptığı uyarıda "15.06.2021 Salı günü öğle saatlerinden itibaren başta Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, 16.06.2021 Çarşamba günü sabah saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydan getirebileceği su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.