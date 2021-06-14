Samsun'da TIR'ın kat arasına sıkışan kişi kurtarılamadı

SAMSUN'da kaporta boya ustası Cengiz Kara (47), oto taşıyıcı TIR'ın aniden kapanan dorsesinde kat arasına sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kara hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi'nde bir otomotiv şirketinde meydana gelen olayda; kaporta boya ustası Cengiz Kara (47), iş yeri önünde çift katlı oto taşıyıcı TIR'ın dorsesinde çalışırken aniden kapanan demir kat arasında sıkıştı. Mesai arkadaşlarının yardımına koştuğu Kara, sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Kara, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kara'nın taşıyıcı kat arasında kaldığı anlar, iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.