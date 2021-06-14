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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden ayaküstü görüşme yaparken görüntülendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katıldı. Toplantıya kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden NATO zirvesinde ayaküstü görüşme yaparlarken görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nın içindeki avluda çektirilen aile fotoğrafında, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın arasında yer aldı.

Aile fotoğrafının çektirildiği alandaki dijital kulede NATO'ya ilişkin video gösterimi yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle NATO Zirvesi'nin ana oturumuna katıldı.
Erdoğan, toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Joe Biden'la bir süre sohbet etti.

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