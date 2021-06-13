İsrailliler Netanyahu'nun gidişini kutluyor

Binyamin Netanyahu'nun gidişinin ardından İsrailliler, 12 yıl sonra sona eren hükümetin gidişini sokaklarda gösteri yaparak kutladı.

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina Partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla 12 yıldır devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu dönemi bitmesini İsrailliler kutlamalar yaparak kutladı.

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina Partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla 12 yıldır devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu dönemi bitti. Yapılan oylamanın ardından Netanyahu (fotoğrafta) Mecliste hükümet için ayrılan koltuklardan kalkarak muhalefet için ayrılan bölüme oturdu.