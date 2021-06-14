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BİLİM - TEKNOLOJİ

Roketsan'ın gizemli paylaşımı büyük merak uyandırdı: Yarını bekleyin

Roketsan, dün akşam resmi Twitter hesabından merak uyandıran bir paylaşımda bulundu. Roket fırlatması öncesi geri sayımın olduğu bir animasyon filminin yer aldığı paylaşıma "Yarını bekleyin" notu düşüldü.

Roketsan'ın akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük merak uyandırdı. Roketsan'ın hazırladığı ve roket fırlatması öncesi geri sayımın olduğu bir animasyon filminin yer aldığı paylaşıma "Yarını bekleyin" notunu düşen firma, sürpriz paylaşımıyla dikkat çekti.

Öte yandan, Roketsan'ın söz konusu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcıları "Roketsan" etiketi altında çok sayıda paylaşım yaptı.

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