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MEDYA

Kefaret 31. bölüm fragmanı

Kefaret dizisi 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Kefaret'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Kefaret 20 Haziran 2021 Pazar akşamı FOX'ta...

Müzik öğretmeni Zeynep, beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.
Sinan komiser, Zeynep'i terk etmedi.
Sinan, Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.
Zeynep, kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.
Sinan ile Zeynep, el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.
Bir fazlasıyla!

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