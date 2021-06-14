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Pes dedirten görüntü! Marmaris'te yemek için halk plajına helikopterle iniş yaptılar

MARMARİS'TE halk plajına helikopter indirildi. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem olurken, gazeteci Fatih Altaylı da tepkisini dile getirdi. Altaylı, "Burası Marmaris Kumlubük. Halk plajına inen bu helikopterin yolcuları yemeğe gelmişler. Afiyet olsun da halka açık bir plaja helikopterle inmek kurallara uygun mu? @SHGM" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kumlubük koyuna inen helikopter sahilde güneşlenenler ve denize girenler için tehlike yarattı.

Sosyal medyada olay olan görüntülere tepkiler de art arda geldi. Gazeteci Fatih Altaylı, helikopterin indiği o görüntüleri paylaşarak  "Burası Marmaris Kumlubük. Halk plajına inen bu helikopterin yolcuları yemeğe gelmişler. Afiyet olsun da halka açık bir plaja helikopterle inmek kurallara uygun mu?" dedi.

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Kıdık da "Bu helikopter Bereket Enerji’ye ait. Maris Otel’e yemek için müşteri getirmiş. 1. Acil durum olmadığı sürece plaja helikopter indirilmesi yasak. 2. Otellerin helikopter pisti olmalı 3. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü @SHGM
bu durumda nasıl bir müeyyide uygulacak" ifadelerini kullandı.

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