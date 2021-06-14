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Süleyman Özışık Sedat Peker'e yaptığı işaretle ilgili yorumlara cevap verdi!

Süleyman Özışık kızının düğününde çekilen bir video üzerinden yapılan 'işaret' yorumlarına Youtube kanalından cevap verdi.

Gazeteci Süleyman Özışık, Sedat Peker'in iddiaları sonrası ilk kez konuşmuştu. Resmi Youtube adresinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi için söylediklerini cevap veren Özışık, kumpas iddialarını kabul etmemişti. Hakkında ortaya atılan iddialar karşısında Süleyman Özışık, sinirlerine hakim olamadı.

Yalan yanlış iddiaların gerçek yüzünü anlatan Özışık, merak edilenleri de cevapladı.  Süleyman Özışık'ın yaptığı bir el harekete üzerinden bir çok senaryo üretildi. Süleyman Özışık iddialar üzerine bir açıklama yaptı ve şunları yazdı: "Kendi kızları için dünyayı yakacağını söyleyen Sedat Peker ve ona destek veren medyası, benim çocuklarımı sosyal medya bataklığında hedef haline getirdi" ifadelerini kullandı.

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