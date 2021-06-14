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MEDYA

Hakan Ural: Dibine kadar yandaşım, Cumhurbaşkanımızı sevmek ayıp mı

Sanatçılara ve medyatik isimlere yandaş yaftalaması yapılmasını Esra Elönü'nün Arafta Sorular programında eleştiren Hakan Ural, 'Dibine kadar yandaşım, Cumhurbaşkanımızı sevmek ayıp mı' diye konuştu.

24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programının sunucusu Esra Elönü, geçtiğimiz hafta yayında oyuncu ve TV yorumcusu Hakan Ural'ı ağırladı.

Hakan Ural ile bazı sanatçılara kullanılan 'yandaş' kelimesi üzerinde duran Esra Elönü, Ural'ın bu konu hakkındaki görüşlerini aldı.

"Dibine kadar yandaşım"
Her zaman devletin yanında olduğunu ve seçilmiş kişinin yanında durduğunu söyleyen Ural, "Ben şu an dibine kadar yandaşım. Ben her zaman devletimin yanındayım, devletimin ve bayrağımın dibine kadar hizmetkarıyım. Halkı tarafından seçilmiş görevli kim varsa yanındayım. Halkımın en küçüğünden en büyüğüne kadar emrindeyim ve onların refahı için duacı bir bireyim ben." dedi.

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