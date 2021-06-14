Numan Kurtulmuş'tan beklenen mesaj!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tekirdağ'da gündem ve yeni anayasa teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Mevcut anayasanın üstünde de 62 Anayasası gibi kan izi ve darbelerin izi vardır. Bundan kurtulmak lazım. Bu anayasa kapsayıcı bir anayasa olmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tekirdağ'da gündem ve yeni anayasa teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mevcut gündem için "Türkiye'nin, geldiği noktada artık küresel bir oyuncu olarak küçük işlerle uğraşacak vakti yoktur. Küçük ve lüzumsuz işlerle türkiyenin gündeminin işgal edilmesine, Türkiye'nin bu büyük hedeflerinden alıkonulmasına kimsenin gücü yetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa teklifi için ise "Hayat akıyor, şartlar değişiyor. Değişen şartlarda milletin beklentilerini karşılayacak şekilde reform paketlerini ortaya koyduk, bundan sonra da bundan çekinmeyeceğiz. Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Çünkü mevcut anayasanın üstünde de 62 Anayasası gibi kan izi ve darbelerin izi vardır. Bundan kurtulmak lazım. Bu anayasa kapsayıcı bir anayasa olmak zorundadır" dedi.