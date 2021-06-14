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Ukraynalı model Anzelika'nın balkondan düşmeden önceki ses kaydı çıktı

İSTANBUL'da Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant, erkek arkadaşlarıyla birlikte yaşadıkları rezidansın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Balkon tırabzanına asılı olduğu görülen Srabiants’ın görüntünün kararmasından sonra 'Please’ (Lütfen) diyerek ağladığı duyuluyor.

İstanbul’da Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant geçtiğimiz günlerde evin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Modelin ölümü ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant düşmeden önce balkon önünde çekilen cep telefonu görüntüsünde modelin bağırıp ağladığı görülüyor.

Erkek arkadaşı B.E.nin, “Bak ben bir şey yapmıyorum, come, come” diye bağırdığı duyuluyor. Ukraynalı modelin ellerinin göründüğü görüntü daha sonra kararıyor. Görüntülerde, kadının çığlık atarak bağırdığı yer alıyor.

Ardından düşme sesi geliyor.

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