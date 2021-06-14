Antalya'da kapısı açık araçla drift yapıp kaza yapan sürücü cezadan kurtulamadı

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasında drift yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini yitirince bir apartmanın dış duvarına çarptı. Polisin araç plakasından tespit ettiği sürücüye 10 bin TL ceza uygulandı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, bir anda drift yapmaya başladı. Tehlikeli şekilde kendi etrafında dönen otomobil sürücüsü, dönüş esnasında aracının kapısını da açtı. Bu anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sürücü, bir süre drift yaptıktan sonra aracın sol ön kapısı açık şekilde ilerlemeye başladı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip otomobilin arka tamponuyla bir apartmanın dış duvarlarına çarptı. Çarpmanın ardından otomobilden inen sürücüyle arkadaşı, kazanın verdiği hasarı inceledi.

Ekipler yerini tespit etti

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve çevredekilerin şikayeti üzerine polis, otomobil ile sürücüsünü aramaya başladı. Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 07 BRA 94 plakalı otomobilin sürücüsünün ise Ferat Can Ç. olduğunu belirledi.

Aynı gün gece saatlerinde otomobili ve sürücüsünü belirlenen adreste bulan polis, Ferat Can Ç.'ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal', 'drift yapmak' ve 'trafiği tehlikeye sokmak' suçlarından 10 bin TL ceza uyguladı. Otoparka çekilen otomobil, iki ay trafikten menedildi.