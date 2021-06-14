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İstanbul Sultangazi'de aracın üzerinde dans eden kişi havaya ateş etti

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Sultangazi'de düzenlenen asker eğlencesinde hafif ticari aracın üzerine çıkan kişi, yüksek sesli müzik eşliğinde hem dans etti hem de tabancayla art arda havaya ateş etti. Sokağı dolduran kalabalığa ve balkonlara çıkanlara aldırmayan kişinin tabancayı en az 20 kez ateş etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İSTANBUL Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesinde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, elindeki tabancayı art arda havaya ateşleyerek faciaya davetiye çıkardı.

Asker eğlencesi için düzenlenen konvoydaki 3 genç, hafif ticari aracın üzerine çıkıp yüksek sesle müzik eşliğinde dans etmeye başladı. 3 gençten biri ise hem dans etti hem de elindeki tabancayla art arda ateş etti.

Dar sokakta balkonlara çıkanlar ile sokaktakilere aldırmadan tabancayı ateşleyen genç cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken silahlı kişi hakkında polis tarafından işlem yapıldı.

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