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Mor festivalden eğlenceli görüntüler

Edirne'de "Lavanta Tarla Günleri" renkli başladı. Lavanta Tarla Günleri etkinliğe katılan vatandaşların hasadıyla başladı ve vatandaşlar lavantanın hasadını yapıp suyunu içti.

Edirne'de "Lavanta Tarla Günleri" renkli başladı. Edirne'de Valilik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün işbirliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Lavanta Tarla Günlerinin açılışı eğlenceli görüntülere sahne oldu. Lavanta Tarla Günleri etkinliğe katılan vatandaşların hasadıyla başladı ve vatandaşlar lavantanın hasadını yapıp suyunu içti.

Lavanta ekiminin her geçen gün bölgede daha çok artığını belirten Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Bugün açılış etkinliğimizde hep beraberiz. Son bir hafta bu etkinliğin Edirne için ne kadar kıymetli, ne kadar ehemmiyetli, kritik olduğunu gösteriyor. Edirne’mizde, genel olarak Trakya bölgemizde her geçen gün ekim alanları genişliyor. Çiftçilerimizin de köylülerimizin de ilgi, alakası tıbbi aromatik bitkilere gittikçe artıyor. Lavanta pek çok açıdan kıymetli ve değeli bir bitkidir” dedi.

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