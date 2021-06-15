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MAGAZİN

Çıplak fotoğraflara Cüneyt Özdemir sert çıktı: Paylaşmaktan utanalım…

Cüneyt Özdemir, teknede şortunu değiştirirken gazeteciler tarafından çıplak şekilde görüntülenen Sinan Çetin’e sahip çıktı.

Yönetmen Sinan etin ile Rebekka Çetin’in evliliğinden dünyaya gelen Rafael Cemo Çetin, geçtiğimiz günlerde çırılçıplak pozuyla olay yaratmıştı. Yaşananlar sonrası Sinan Çetin'in, Bodrum’da bulunan şarkıcı Nil Karaibrahimgil ile Serdar Erener çiftinin teknesinde tatil yaparken ortaya çıkan pozları şaşkınlık yaratmıştı. Çetin, teknedeki iki kadına da aldırış etmeyip, uluorta mayosunu değiştirmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yaptığı yayında, tatil yaptığı teknede şortunu değiştirirken gazeteciler tarafından kayda alınan Sinan Çetin'e sahip çıktı. Çetin'i çıplak görüntüleyen basın mensuplarına sert çıkarak "Hepiniz denize giriyorsunuz, hepiniz bir noktada şortunuzu değiştiriyorsunuz. Teknede fotoğraf çekmek suçtur. Tekne özel alandır, tıpkı eviniz gibi. Bazı şeyleri paylaşmaktan utanalım…" dedi. 

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