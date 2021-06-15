BIST 1.454
DOLAR 8,47
EURO 10,27
ALTIN 508,21
MEDYA

Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 101. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 17 Haziran 2021 Perşembe akşamı ATV'de...

1970'li yıllarda İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'den NATO Zirvesi'nde tarihi görüşme
Babalar Günü için süper fırsatlar!
İstanbul Sultangazi'de aracın üzerinde dans eden kişi havaya ateş etti
Samsun'da TIR'ın kat arasına sıkışan kişi kurtarılamadı
Antalya'da kapısı açık araçla drift yapıp kaza yapan sürücü cezadan kurtulamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel Forumu’na katıldı
Numan Kurtulmuş'tan beklenen mesaj!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden ayaküstü görüşme yaparken görüntülendi
Süleyman Özışık Sedat Peker'e yaptığı işaretle ilgili yorumlara cevap verdi!
Tekirdağ'da 19 yaşındaki Serkan 'yan bakma' kavgasında öldürüldü
Yorumlar