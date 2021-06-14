Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'den NATO Zirvesi'nde tarihi görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Biden'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından liderler arasında yapılan ilk yüz yüze görüşme yaklaşık 50 dakika sürerken heyetler arası görüşmeye geçildi. Bloomberg'in Beyaz Saray muhabiri Jennifer Epstein, Joe Biden'in görüşme sonrasında, "Çok iyi bir toplantıydı" değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı.

NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Şansölyesi Merkel, Hollanda Başbakanı Rutte ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile kritik görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki en önemli görüşme ise ABD Başkanı Biden ile olanıydı. Biden'ın başkan olmasından sonra ilk kez yüz yüze bir toplantı yapan iki liderin gündeminde ABD'nin 24 Nisan çıkışı, S-400'ler, Afganistan, Suriye ve Libya başta olmak üzere önemli başlıklar vardı.

İki liderin saat 19.00'da başlayan basına kapalı görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Bloomberg'in Beyaz Saray muhabiri Jennifer Epstein, Joe Biden'in görüşme sonrasında, "Çok iyi bir toplantıydı" değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı.