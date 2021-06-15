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MEDYA

Aşkın Tarifi 3. bölüm fragmanı

Aşkın Tarifi dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşkın Tarifi'nin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Aşkın Tarifi Kız 21 Haziran 2021 Pazartesi akşamı Kanal D'de...

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek aşkın tarifi olmadığını anlayacaktır.

Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a 'aşk dersi' verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, aşkın tarifini bulabilecek midir, ya da aşkın tarifi var mıdır?

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