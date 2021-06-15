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Bursa'da 5 kilometrelik kovalamaca böyle bitti! Kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı

BURSA’da polisin dur ihtarına uymayan sürücü bir polis memuruna çarparak kaçtı. Kaçan sürücü 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam 19.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Zafer mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen yunus timi şüphelendikleri 16 ER 619 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü Mahsun Kaya ve yanındaki arkadaşı Zafer Yasin Açıkgöz, polis memuruna çarparak Elmasbahçeler mahallesine kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı polis memuru Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Mahsun Kaya., Yunus ekiplerinin sokağı ablukaya almasıyla 5 kilometre uzaklıktaki Elmasbahçeler mahallesinde sokak üzerinde dönerken, park halindeki 16 LUU 69 plakalı otomobile çarpmasıyla kıskıvrak yakalandı. Mahsun Kaya’nın ve Zafer Yasin Açıkgöz’ün yakalanma ve gözaltına alma anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.


1.653 TL para cezası kesildi
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde aracın son sürat gelmesi ve park halindeki araca çarpması görüldü. Ardından polis ekiplerinin araçlarından inerek, gözaltına alması anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Ayrıca tehlikeli araç kullanmaktan, tehlikeli şerit değiştirme ve dur ihtarına uymamaktan toplam 1.653 TL para cezası kesildi. Diğer yandan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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