BIST 1.456
DOLAR 8,57
EURO 10,40
ALTIN 512,13
YEREL

Rusya'da akaryakıt istasyonu patladı! Gökyüzünü dumanlar kapladı

İhlas Haber Ajansı

RUSYA'da bir benzin istasyonunda çıkan yangının ardından şiddetli patlamalar meydana geldi. Büyük paniğe yol açan olayda 16 kişi yaralanırken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Rusya'nın Novosibirsk kentinde bulunan bir benzin istasyonunda yangın çıktı. Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kentte büyük paniğe neden olan yangın 800 metrekarelik bir alana yayılırken, kısa süre sonra benzin depolarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamadan sonra istasyona yakın yerleşim alanlarında yaşayanlar büyük panik yaşadı.

Çok sayıda ev ve iş yerinin de camları kırıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2'si itfaiye eri olmak üzere 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgede toplam 5 patlamanın meydana geldiği, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tekirdağ'da görenleri duygulandıran görüntü! Hayali gerçek oldu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Çıplak fotoğraflara Cüneyt Özdemir sert çıktı: Bazı şeyleri paylaşmaktan utanalım…
Bursa'da 5 kilometrelik kovalamaca böyle bitti! Kıskıvrak yakalandı
Kahraman Babam 3. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'den NATO Zirvesi'nde tarihi görüşme
İstanbul Sultangazi'de aracın üzerinde dans eden kişi havaya ateş etti
Mor festivalden eğlenceli görüntüler
Samsun'da TIR'ın kat arasına sıkışan kişi kurtarılamadı
Yorumlar