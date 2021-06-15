Erdoğan ile Aliyev Fuzuli'deki mola noktasında böyle buluştu yol boyunca çarpıcı görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'den resmi ziyarette bulunacağı Şuşa'ya gelirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fuzuli şehrinde buluştu.

Sabah saatlerinde Bakü'den Şuşa'ya hareket eden Erdoğan, Fuzuli'deki mola noktasında aracından inerek kendisini bekleyen Aliyev ile kucaklaştı.

Bir süre sohbet eden iki lider, daha sonra aynı araçla Şuşa'ya hareket etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yol boyunca bölgede yürütülen imar ve inşa çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Şuşa Valiliği'nde önünde düzenlenen resmi törenle karşılanan Erdoğan, Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Türkiye arasında bir takım anlaşmaların de imzalanması bekleniliyor. Erdoğan, 16 Haziran’da ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Milli Meclise hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynayacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını tribünden izleyecek.