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Bursa'da çay doldurmaya giderken şaşkına döndü! Saniyelerle kurtuldu

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da faaliyet gösteren telefon tamir işyerinde meydana gelen olayda, telefon patladı. Alevlerin çıktığı anda işyeri sahibi İdris Akbaş, saniyelerle kurtuldu.

Olay Cuma Mahallesi'ndeki telefon tamir işyerinde meydana geldi.
İşyeri sahibi İdris Akbaş, müşterinin bıraktığı arızalı telefonu camın önüne koyup, çay ikramı için yöneldi. Telefonun yanından 1 adım uzaklaştığı sırada, telefon bir anda patladı. Alev topuna dönen telefonu gören Akbaş, telefonu eliyle söndürmeye çalıştı. Saniyeler yararlanmaktan kurtulan Akbaş, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Telefonun patlama anı ise işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayı anlatan İdris Akbaş, "Müşterimiz batarya değişimi için telefonunu bıraktı. Telefonu camın oraya koydum ve çay almak için yöneldiğimde o sırada telefonun bataryası patladı. Çok şükür bir sorun yaşamadık. Bilindik şeyler. Sürekli başımıza gelen durumlar. Tavsiyemiz; vatandaşlara bataryası şişik olarak kullanmamalarını söylüyoruz. Bunu tevafuk olarak görüyorum. Bazı ikramlar bazı kötülükleri örtüyor tezini görmüş olduk" dedi.

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