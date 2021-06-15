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İstanbul'daki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Bariyerin üstüne düştü

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da düzenlen bisiklet yarışında, bisikletlilerden biri, virajı alamayarak tel bariyerlere çarparak kaza yaptı. Yarışan başka bir bisikletli ise kaza yapan arkadaşının bisikletine çarparak durabildi.

Yarışta 2 kişinin hafif yaralandığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz pazar günü Beykoz’da sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beykoz’da düzenlenen bisiklet yarışında, yarışan bisikletlilerden biri, aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak, yol kenarında bulunan tel bariyerlere çarparak kaza yaptı. Yarışan başka bir bisikletli ise yere savrulan arkadaşının bisikletine çarparak durabildi. Yarışta 2 kişinin hafif yaralandığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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