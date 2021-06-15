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Devlet Bahçeli'den olay sözler: Muhalefet krize oynuyor, sokakları karıştırıyor!

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalafete yine ateş püskürttü. Özellikle de erken seçim hakkında diretmeleri üzerine, "Erken seçim talebi beyhude bir hevestir" ifadelerini kullanırken, muhalefetin genel tavrı için ise oldukça sert sözler sarfetti.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalafete yine ateş püskürttü.

Özellikle de erken seçim hakkında diretmeleri üzerine, "Erken seçim talebi beyhude bir hevestir" ifadelerini kullanırken, muhalefetin genel tavrı için ise oldukça sert sözler sarfetti. "Muhalefet krize oynuyor, sokakları karıştırmak istiyor. Siyasi hayatımızda serseri mayın gibi sürüklenen CHP için çatışmacı siyaset anlayışı, siyasi varlığını sürdürmenin yegane vasıtası olarak görülüyor" dedi.

2023'te yapılacak olan seçim ile ilgili de "Cumhur İttifakı alayının boyunun ölçüsünü sandıkta alacak, zamanında yapılacak seçimin kaç bucak olduğunu gösterecektir. Cumhur İttifakı her derdin devası, her sorunun çözüm ümididir" şeklinde konuştu.

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