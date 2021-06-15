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İşgalden kurtulan topraklara giriş Erdoğan ile Aliyev böyle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, #Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan #Şuşa’yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, #Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan #Şuşa’yı ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Bakü'den Şuşa'ya hareket eden Erdoğan, Fuzuli'deki mola noktasında aracından inerek kendisini bekleyen Aliyev ile kucaklaştı. Bir süre sohbet eden iki lider, daha sonra aynı araçla Şuşa'ya hareket etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yol boyunca bölgede yürütülen imar ve inşa çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. Şuşa Valiliği'nde önünde düzenlenen resmi törenle karşılanan Erdoğan, Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

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