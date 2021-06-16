BIST 1.435
DOLAR 8,54
EURO 10,36
ALTIN 510,99
GÜNCEL

CHP’li Özgür Özel Soma davası sonrası böyle ağladı o anlar kamerada

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada karar açıklandıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Manisa'nın Soma ilçesinde, 2014 yılında 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin yargılanan 4 sanıktan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, iki maden mühendisi 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırıldı. Bir sanık ise beraat etti.

Kararı duyan aileler "Adaleti öldürdünüz. Adalet yok" sözleriyle tepki gösterdi. Madenci yakınlarının konuşmalarından sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gözyaşları içerisinde adaletin peşinde olacaklarını vurguladı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da korkunç kazada gencin bacağı koptu! Feryatları yürek dağladı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İzmir'de yol ortasında dehşeti yaşattı! Ayağıyla kafasını ezdi: Savunması pes dedirtti
Avcılar’da birlikte çay içtiği kişiyi defalarca bıçakladı
Elazığ'da kameraya bakınca şaştı kaldı! Kadın kıyafetleri giyip...
Bursa'da her şey saniyeler içinde oldu! TIR dehşet saçtı
Ada Masalı 2. bölüm fragmanı
Baht Oyunu 2. bölüm fragmanı
Baş Belası 1. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 42. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Yorumlar 1 yorum