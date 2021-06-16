CHP’li Özgür Özel Soma davası sonrası böyle ağladı o anlar kamerada

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada karar açıklandıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Manisa'nın Soma ilçesinde, 2014 yılında 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin yargılanan 4 sanıktan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, iki maden mühendisi 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırıldı. Bir sanık ise beraat etti.

Kararı duyan aileler "Adaleti öldürdünüz. Adalet yok" sözleriyle tepki gösterdi. Madenci yakınlarının konuşmalarından sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gözyaşları içerisinde adaletin peşinde olacaklarını vurguladı.