BIST 1.433
DOLAR 8,54
EURO 10,36
ALTIN 510,44
YEREL

Antalya’da hortum dehşeti görüntülendi saniyeler içinde paramparça oldu

İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan hortum bir otelin bahçesini adeta savaş alanına çevirdi.

Sabah saat 07.00 sıralarında Belek turizm bölgesinde deniz üzerinde oluşan dev hortum denizden karaya doğru ilerleyerek, Boğazkent Mahallesi'nde bir otelin bahçesini adeta savaş alanına çevirdi.

Otel içinden cep telefonuyla çekilen görüntülerde bahçedeki şemsiyelerin hortumun şiddetiyle parçalanıp savrulması saniye saniye kaydedildi. Yaklaşık 3 dakika devam eden hortum daha sonra etkisini kaybederken, geriye dağılmış haldeki bahçe kaldı.

Oturma gruplarının ve şemsiyelerin parçalandığı otel bahçesinde zarar görmedik alan kalmazken, kimsenin burnunun bile kanamaması teselli kaynağı oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşların sevgi gösterisine selamla karşılık verdi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
‘Sübyancılar’ diye bağırdı! Kocaeli'de 14 yaşındaki kızları taciz eden sapıkları böyle dövdüler
Hadi Özışık, Sedat Peker ve Sezgin Baran Korkmaz'ın suçladığı Veiyis Ateş'e çağrı
Marmara'da deniz dibindeki yoğun müsilaj görüntülendi durum çok fena
İzmir'de yol ortasında dehşeti yaşattı! Ayağıyla kafasını ezdi: Savunması pes dedirtti
Bayrampaşa'da sürücü havuza girdi böyle oldu
Avcılar’da birlikte çay içtiği kişiyi defalarca bıçakladı
Elazığ'da kameraya bakınca şaştı kaldı! Kadın kıyafetleri giyip...
Otomobilin bisikletiyle işe giden şahsa çarpıp metrelerce savurduğu feci kaza kamerada
Yorumlar