Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşların sevgi gösterisine selamla karşılık verdi
BAKÜ'de olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaldığı otelden çıkış yaptığı sırada milli maç için Azerbaycan'a gelen Türk taraftarların sevgi gösterisiyle karşılaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Bakü'de bulunan Türk taraftarlarla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı.
Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı. Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.