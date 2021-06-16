Uğur Dündar, Sedat Peker'e teşekkür etti! Sedat Peker de Dündar'a aynıyla karşılık verdi

Gazeteci Uğur Dündar KRT TV canlı yayınında gündemi sallayan videoları için Sedat Peker’e teşekkür etti. Dündar, "Sedat Peker'e bizim hakikat adına bir teşekkür etmemiz lazım" dedi. Sedat Peker de sosyal medya hesabı üzerinden Sedat Peker'e teşekkür etti.

Gazeteci Uğur Dündar salı akşamı KRT TV’de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programına konuk oldu. Dündar, Sedat Peker’e teşekkür etti. Dündar, "Şimdi bizim suçu ve suçu övmek gibi bir alışkanlığımız yarım yüzyıllık meslek hayatımızda hiçbir zaman olmadı. Biliyorsunuz mafya dünyasıyla nasıl mücadele ettiğimizi... Ama burada Sedat Peker'e bizim hakikat adına bir teşekkür etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker, Dündar'a Twitter hesabından cevap verdi. Peker, "Sayın Uğur Ağabey (Dündar), katıldığınız televizyon programında şahsıma etmiş olduğunuz teşekkür benim için çok değerli" paylaşımı yaptı. Sedat Peker’in paylaşımları şu şekilde;

- Sayın Uğur Ağabey (Dündar), katıldığınız televizyon programında şahsıma etmiş olduğunuz teşekkür benim için çok değerli. Biz sizin televizyonlarda habercilik yaptığınız dönemlerde büyüdük ve sizden her zaman saygıyla bahsettim.

- Sayın Uğur Dündar, Şile’ye eskiden benim olan eve gelmişsiniz, bir anınızı dinledim. İnanın ben orda olsaydım size rehberlik yapıp evi gezdirmekten memnuniyet duyardım.

- Sayın Uğur Dündar, ben hiçbir zaman melek olduğumu söylemedim, ama bu kelek düzenin içerisinde de kurban seçilmeyi kendime yediremedim. 40 yaşından küçük kardeşlerimle bir anlaşma yaptım. Eğer ölmez sağ kalırsam anlaşmama sadık kalacağım

- Kimsenin hırsızlık yapamayacağı bir sistemi onlara anlatacağım. süslü sülünün bakan olduğu, bayburt inşaatın, şenbay inşaatın, aga inşaatın üstünden onlarca milyon doları çalanların başbakanlık yaptığı ülkede, şahsıma yapılan pislik mafya yakıştırmasını asla kabul etmem.

- Ben bir davaya inandım Sayın Uğur Dündar. Kendimce doğrularım vardı. İyi bir şey yaptıysam da, kötü bir şey yaptıysam da samimi olarak inandığım davam için yaptım. Teşekkürünüz için size saygılarımı sunuyorum.