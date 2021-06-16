CHP’li Özgür Özel, Soma davası sonrası gözyaşlarına boğuldu: 'Peşini bırakmayacağız'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada karar açıklandıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Özel, "Peşini bırakmayacağız. 87 hafta gelip aynı koltukta nasıl oturduysak, Yargıtay'da, Anayasa Mahkemesi'nde ve AİHM'de bu davayı takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde, 2014 yılında 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin yargılanan 4 sanıktan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, iki maden mühendisi 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırıldı. Bir sanık ise beraat etti. Kararı duyan aileler "Adaleti öldürdünüz. Adalet yok" sözleriyle tepki gösterdi.

Madenci yakınlarının konuşmalarından sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gözyaşları içerisinde adaletin peşinde olacaklarını vurguladı. Özel, şunları kaydetti:

"Yine beklenen oldu. Bu salonda aileler için, çocuklar için, gözü yaşlı anne-babalar için ne yapılması gerekiyorsa yaptılar. Avukatların hepsi üstüne düşeni yaptılar. Gerçek gazeteciler üzerine düşeni yaptılar. Buraya kadar geldi bu dava. Soma'nın kaderi oldu. Madencinin kaderi bu ve yine beklenen oldu.

'Can Gürkan'ı içeride tutamazlar'

Evlatlarının alın teriyle bağlıydılar buradaki aileler. Ama birbirlerine günahlarıyla bağlı olanlar bugün mahkemede gereğini yaptı. Can Gürkan'ı içerde tutamazlar. Can Gürkan’ı dışarıya bırakanlar suç ortaklarıdır. Birbirlerine günahları üzerinden bağlı olan çete Türkiye'yi yönetmektedir. Ne pislik ortaya dökülürse dökülsün bir şey olmamaktadır.

'Senin sadakatin saraya'

Bu mahkemede de karar bu yüzden böyle çıkmıştır. Her ne kadar senin üstünde cübben varsa da senin sadakatin kanunlara, adalete, ahlaka değil; senin sadakatin seni buraya özel görevlendiren Saray’dadır. Her ne kadar okuduğuna karar dense de o karar Türkiye'yi yöneten zenginin, sermayenin, sömürünü dostu Saray rejimine ve onun başındaki şahsın kararıdır.



'Bugün 'kazandım' sananlar mahkum olacak'

Peşini bırakmayacağız. 87 hafta gelip aynı koltukta nasıl oturduysak, Yargıtay'da, Anayasa Mahkemesi'nde ve AİHM'de bu davayı takip etmeye devam edeceğiz. Bu kararda imzası olanların, Yargıtay’daki, Saray’daki çetenin ve bu çetenin işbirlikçilerinin peşinde olacağız. Bu dava bir daha görülecek. Bugün kazandım sananlar mahkum olacak, bugün kaybettiğini düşünenler de buraya çıkıp 'Oh be! Adalet kazandı, biz kazandık!' diyecekler. Buna söz veriyoruz."