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Türkiye-Galler maçına doğru: Bakü sokakları kırmızı-beyaza büründü!

İhlas Haber Ajansı

Türkiye - Galler karşılaşması öncesinde Bakü sokakları ay-yıldızla donandı. Türkiye forması giyen taraftarlar, Bakü merkezinde dev bayrak açarak, tezahüratlarda bulundu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında bu akşam Türkiye ile Galler, Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Bakü sokaklarını ay-yıldıza büründüren taraftarlar, tezahüratlar yapıp, marşlar söyleyerek, maç öncesinde tek yürek oldu.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursaspor Göztepe ve Erzincanspor gibi ülkenin dört bir tarafından gönül verdikleri takımların formalarını giyerek gelen taraftarlar, Bakü Merkez'de açtıkları dev Türk Bayrağı'yla da maç öncesinde sokakları kırmızı-beyaz yaptı.

Galler maçından umutlu olan ve A Milli Futbol Takımı'nın kazanacağından şüphe duymadıklarını söyleyen taraftarlar, daha sonra stadyuma doğru hareket etti.

Maç saat kaçtı, hangi kanalda?
Türkiye - Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü (bugün) saat 19.00’da Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. A Grubu 2. maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

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