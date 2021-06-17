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Uğur Dündar'dan Sezgin Baran Korkmaz açıklaması! 12 gazeteci iddiası yalan

TELE 1'de yayınlanan Türkiye'nin Geleceği programına konuk olarak önemli açıklamalarda bulunan gazeteci Uğur Dündar, Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz ile konuştuğunu açıkladı.

Gazeteci Uğur Dündar, TELE 1'de yayınlanan Türkiye'nin Geleceği programına konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu. 

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz ile konuştuğunu açıklayan Dündar, Korkmaz'ın elinde olduğu öne sürülen herkesin merak ettiği 12 kişilik listesini sordu. 

Dündar'ın açıklamaları şöyle: 

"Ben dünden beri Sezgin Baran Korkmaz ile konuşmaya çalışıyorum. Bu dedikoduların ne kadarı doğru ne kadarı yanlış onları öğrenme gayreti içindeyim. Diyor ki: '12 kişilik konuşma listesi olduğunu yalan.' Sadece Veyis Ateş ile ilgili kötü bir sözcük kullanmış. 'O gazeteci değil' diyor, 'şantajcı ve kumpasçı' diyor'' ifadelerini kullandı. 

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