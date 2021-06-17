HDP binasına saldırı! Silahlı bir kişinin binayı basarak ateşe verdiği iddia edildi

İZMİR'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'nın da da bulunduğu binaya giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 kişi gözaltına alındı. NTV'nin haberine göre ise bir kişi hayatını kaybetti.

HDP'nin İzmir İl binası önünde silah sesleri duyulması üzerine polis güvenlik amacıyla bölgeye giriş ve çıkışları kapattı. İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'nın da da bulunduğu binaya giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 kişi gözaltına alındı.

Binaya girip sokağa ateş açtı

HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz bir kişi, sokağa tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

NTV: Olayda bir kişi hayatını kaybetti

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, “Saldırgan binanın içine girdi, içerden dışarıya ateş açtı. İçerde bir arkadaşımız vardı. Arkadaşımızdan haber alamıyoruz” ifadelerini kullandı. NTV'nin haberine göre ise bir kişi hayatını kaybetti.

HDP'den yapılan açıklama...



Saldırı, HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır" sözleriyle duyuruldu.



Saldırının duyurulmasından sonra yapılan açıklamada ise, "İzmir’deki provokasyon ve alçakça saldırıya karşı HDP’liler Konak’ta bulunan il binamızda toplanıyor. Her saldırı korkak saldırganları küçültürken, partimize sahiplenmeyi arttıracaktır. #HDPhalktır" denildi.