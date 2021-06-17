Meyhaneler sokağında onları gören şaşırdı! Tebliğcilerden İstanbul'da olay video

İSTANBUL'da Hayırların Fethi Derneği (HAYFED) üyesi sakallı ve cübbeli kişiler içki servisi yapılan meyhanelerile tekel bayilerini ziyaret ederek tebliğ yaptılar. O görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

İSTANBUL'da kendilerine tebliğci diyen bir grup sakallı ve cübbeli Hayırların Fethi Derneği (HAYFED) üyesi insan, meyhaneler sokağında ve tekel bayilerinde tebliğ yaptı. O görüntüleri de sosyal medyadan yayınladılar. Görüntüler ve yapılan eylem sosyal medyada tepki çekerken, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, tebliğcilere çok dikkat çeken bir soru sordu... İste Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü...

Muhtemelen Samatya'da çekmişler

Kendilerine “Tebliğciler” adını veren bir grup var. Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada. Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum. Üç beş sakallı, cübbeli adam... Muhtemelen Samatya’ya gitmişler. Ve başlamışlar tebliğe...

Yaklaşımları hiç incitici değil

Hitapları gayet nazik. Üslupları süper düzeyli. Yaklaşımları hiç de incitici değil. Söylediklerinin özetinin özeti şu: “Mutluluğu yanlış yerde aramayın! Gerçek mutluluk Allah’ın yolundadır!.” Beni rahatsız etmedi bu tebliğ... Aksine pozitif buldum. Ama şunları düşünmeden de edemedim:

Bu tebliğler neden sadece içkiye karşı yapılır

Bu tebliğler, neden sadece alkole karşı yapılır? Neden mesela kadına şiddet konusunda tebliğe çıkılmaz? Neden mesela hayvanlara yönelik eziyetle ilgili bir tebliğ seferberliği başlatılmaz? Neden yalan söylemek ya da harama el uzatmak konulu tebliğlere gerek duyulmaz?