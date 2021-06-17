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Belçika Rusya maçında tribündeki kadını gören spiker kendinden geçti! Maçı bırakıp...

Uzun süredir seyircili maça hasret kalan ekran başındaki izleyiciler Belçika-Rusya maçında yaşananlara şaştı kaldı.

EURO 2020'de Belçika-Rusya karşılaşmasında objektiflere tribündeki bir taraftarın ekrana gelmesi üzerine Arap spiker kendinden geçti. Kadın taraftarı gören spiker, karşılaşma hakkında bilgi vermeyi bırakıp bir anda coşkulu şekilde şarkı söylemeye başladı. Uzun süre kadın taraftardan ayrılmayan kamera, Arap spikeri daha da hareketlendirdi ve ritim artırdı.

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