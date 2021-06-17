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Sezgin Baran Korkmaz iddialara Ahmet Kaya'lı kliple cevap verdi

SBK Holding'in sahibi firari iş adamı Sezgin Baran Korkmaz, son dönemde kendisine yöneltilen suçlamalara Ahmet Kaya'nın klibiyle karşılık verdi.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce yurtdışına çıkan Sezgin Baran Korkmaz, son günlerde kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara bir Ahmet Kaya şarkısına klip çekerek cevap verdi.

Korkmaz, ağacın dibinde otururken, fonda ise "Ahmet Kaya'nın şarkısı çalıyor.  Şarkının çalınan bölümünde "Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz. Taş duvarlar yıkıp geldim. Demirleri söküp geldim. Hayatımı yakıp geldim hey" sözleri yer alıyor.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in iddialar hakkındaki sorularına bir şarkıyla cevap veren Sezgin Baran Korkmaz'ın nerede olduğu ise belirsizliğini koruyor.

Korkmaz, Veyis Ateş'in kendisinden Ankara'daki sorunlarını halletmesi karşılığında şantaj yaparak 10 milyon euro istediğini iddia etmiş ve ses kaydının bir bölümünü Sevilay Yılman'a dinletmişti.

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