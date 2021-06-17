BIST 1.414
DOLAR 8,71
EURO 10,39
ALTIN 498,03
YEREL

Antalya'da insanların kabusu olmuştu! Bir anda sarılarak yakaladı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da hırsızlık yaparken giydiği kıyafetler nedeniyle adı 'binbir surat'a çıkan ve birçok hırsızlık olayının faili olarak aranan hırsızlık şüphelisi, çaldığı motosikletle gezerken polisler tarafından yakalandı

Manavgat’ın yanı sıra Alanya’da da çok sayıda motosiklet ve açıktan hırsızlık olayının faili olarak aranan, 14 Haziran akşamı 1’er saat arayla motosiklet, otodan hırsızlık ve açıktan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Barış K., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu Yayla Mahallesi Barbaros Bulvarında yakalandı.

3 gün önce çaldığı motosikletle yakalanan Barış K.'nın dikkat çekmemek için üzerinde Belediye Fen İşleri ve Temizlik ekiplerinin giydiği fosforlu yelek ile başında kask olması dikkatlerden kaçmadı. Polisleri görünce kaçmaya çalışan zanlı, güçlükle yakalanarak kelepçelendi. Geçtiğimiz günlerde 3 ayrı tur otobüsünden kablo çalmak suçundan mahkeme tarafından araması da bulunan Barış K.'nın 3 gün önce çaldığı motosiklet ile 10 Haziran tarihinde jandarma bölgesinden çaldığı motosiklet sakladığı yerde bulunarak sahiplerine teslim edildi.


Dikkat çekmemek için kıyafet değiştiriyordu
Barış K.'nın hem dikkat çekmemek, hem de sokağa çıkma yasağına takılmamak için son günlerde yaptığı hırsızlıklarda sokağa çıkma yasağı olmayan fırıncı ve kurye kıyafetleri giydiği belirlendi. Kıyafetler nedeniyle uzun süredir yakalanamayan Barış K.'nın 'binbir surat' olarak adlandırıldığı bildirildi. Barış K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Yakalanma anı güvenlik kamerasında
Barış K.'nin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Asayiş ekiplerince takibe alınan Barış K. Yayla Mahallesi'nden Barbaros Bulvarına çıkmak isterken polisten kaçamadı. Ekipler kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirdi. Barış K.'nin üzerindeki belediye personeli kıyafeti nedeniyle rahat olduğu gözlendi.


Motosiklette hırsızlık malzemeleri bulundu
Barış K.'nin yakalandığında kullandığı motosikletin oturağının altında bulunan bölmede hırsızlık olaylarında kullandığı eldivenler, şapka, maket bıçağı, bant ve poşet içerisinde çalıntı olduğu belirlenen kablolar ele geçirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sezgin Baran Korkmaz iddialara Ahmet Kaya'lı kliple cevap verdi
Babalar Günü için süper fırsatlar!
Apar topar hastaneye kaldırıldı! Umut Akyürek'ten kötü haber
 Bursa'da ölümüne bahşiş mesaisi...Gelin arabasının üzerine böyle çıktı
HDP binasına saldırı! Silahlı bir kişinin binayı basarak ateşe verdiği iddia edildi
Samsun'da korku dolu anlar! Park halindeki araç sel sularına kapıldı
Osmaniye'de keserle açıyı değiştirmesi fayda etmedi! Yakayı ele verdi
O soruyu duyunca ABD Başkanı Biden muhabiri azarladı sonra çark edip özür diledi
Hindistan'da Ganj Nehri'nde bir kutunun içinden çıktı! 22 günlük terk edilmiş bebek
Meyhaneler sokağında onları gören şaşırdı! Tebliğcilerden İstanbul'da olay video
Yorumlar 1 yorum