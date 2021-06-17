Armağan Çağlayan'ın ayıbını affetmedi video paylaşıp fenomen gelin Solmaz Çiros isyan etti

Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, Armağan Çağlayan'ın programını terk ederek yaptığı ayıbı video paylaşıp anlattı.

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' programında ünlü ve renkli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Programın yeni bölümleri için çekimlere devam eden Çağlayan, katıldığı evlilik programlarının ardından televizyon yüzü olmaya devam eden Solmaz Çiros'u davet etti. Ancak her şey planlandığı gibi gitmedi. Solmaz Çiroz, Instagram hesabının hikayeler bölümünden Armağan Çağlayan'ın programını terk ettiğini duyurdu.



Solmaz, "Biliyorsunuz ki Armağan Çağlayan beni programına davet etti. Ben de kabul ettim. Tam girdik içeriye, Armağan Bey içeride oturuyordu. Kendisine ‘merhaba’ demek istedim. Kafasını bile kaldırmaya tenezzül etmedi. Selam bile vermedi. Kusura bakmasın ama o da etten kemikten… Ben şoka girdim. Televizyon programlarına çıktığımda beni dört dörtlük ağırlıyorlar. Ben oraya sorgu masasına gelmedim. Kendine öyle bir strateji yaratmaya çalıştı. Beni beğenmedi ya da bilmiyorum. Beni beğenmediysen programına neden çağırıyorsun. Çok kırıldım" diyerek tepki gösterdi.







Armağan Çağlayan'a Ajdar şoku

Çağlayan, YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' isimli programına Ajdar'ı davet etmek istediğini ancak ünlü ismin konuk olması için kendisinden 1 milyon Euro talep ettiğini açıklamıştı. Çağlayan'ın paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve konuyla ilgili binlerce paylaşım yapılmıştı.