İstanbul Esenyurt'ta iş yerinin önündeki köpek pompalı tüfekle vuruldu
İSTANBUL Esenyurt'ta sahibinin iş yerinin önündeki köpek, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Şüphelinin köpeği havlamasından rahatsızlık duyduğu için vurduğu iddia edildi.
İSTANBUL Esenyurt Fatih Mahallesi'nde sahibinin iş yerinin önünde bulunan köpeğe kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Yaralanan köpek, veterinere götürülerek tedavi altına alındı.
Şüphelinin köpeği havlamasından rahatsızlık duyduğu için vurduğu iddia edilirken olay anı da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.