'Seni ellemek istiyorum' diyen kadının sözleri şok etti! Kıyafeti uygunsuz buldu: Erkek olsam dağa kaldırırdım

Bir sokak röportajı sırasında yaşanan kıyafet tartışması sosyal medyada gündem oldu. Mikrofon uzatılan yaşlı kadın, kıyafetini açık bulduğu genç kıza dedikleri hayrete düşürdü.

Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalının sokak röportajında, mikrofon uzatılan kadının, kıyafetini 'uygunsuz' bulduğu genç bir kıza yönelik "Bu kadar çıplak kalma kızım. Yani erkeklere 'Gel beni elle' diyorsun" sözleri sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kıyafet konusunda özgürlük vurgusu yapan genç kızın "İsteyen istediği gibi giyinmeli" çıkışını yerinde bulmayan kadının kendisine uzatılan mikrofona söyledikleri ise röportaja damga vurdu.



Genç kıza yönelik kadının "Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum. Çünkü şu anda erkekleri tahrik ediyorsunuz. Söylememe gerek yok, şu anda ben ellemek istiyorum kendisini" sözlerine genç kız "Bence insanlar nefsini kontrol etmeli" yanıtını verdi.



"Dağa kaldırırdım"

Genç kızın söylediklerini yaşına bağlayan ve daha çok küçük olduğunu söyleyen kadın sözlerini "Ben şu anda erkek olsam kaçırmazdım. Valla dağa kaldırırdım, ne yaparsa yapsın. Avrupa'da yaşamıyoruz. Böyle bir kızım olsa parçalardım." şeklinde sürdürdü.